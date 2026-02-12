ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Днес не е просто мач! Ден за чест и гордост!
Автор: Стойчо Генов 11:08Коментари (0)274
© Plovdiv24.bg
Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "черно-бялата" общност. Реакцията от "Лаута" е свързана с днешното градско дерби срещу Ботев.

Четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България започва в 18,00 часа на стадион "Локомотив".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Днес не е просто мач.

Днес е дерби!

Ден за чест.

Ден за гордост.

Ден, в който трибуните на стадион "Локомотив“ ще туптят в един ритъм.

Ден, в който ще покажем какво означава да си част от черно-бялото семейство!

Нека напишем още една славна страница от историята ни!

12.02.2026 г. - стадион "Локомотив“

Всички заедно!

До последен дъх!
Все още няма коментари към статията.
