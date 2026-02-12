Фенклубът на Локо: Днес не е просто мач! Ден за чест и гордост!

© Plovdiv24.bg Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "черно-бялата" общност. Реакцията от "Лаута" е свързана с днешното градско дерби срещу Ботев.



Четвъртфиналният двубой от турнира за Купата на България започва в 18,00 часа на стадион "Локомотив".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Локомотивци,



Днес не е просто мач.



Днес е дерби!



Ден за чест.



Ден за гордост.



Ден, в който трибуните на стадион "Локомотив“ ще туптят в един ритъм.



Ден, в който ще покажем какво означава да си част от черно-бялото семейство!



Нека напишем още една славна страница от историята ни!



12.02.2026 г. - стадион "Локомотив“



Всички заедно!



До последен дъх!