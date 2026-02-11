|Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Ботев в мач от 1/4-финалите за Купата на България. Дербито на Пловдив е утре (12.02) от 18:00 часа на стадион “Локомотив".
Последното занимание на локомотивци се проведе на помощния терен на “Лаута". В него взе участие и Константин Грахлов, който е част от дублиращия отбор.
Срещата ще пропуснат контузените Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Каталин Иту. Румънският халф е с частично скъсване на заден бедрен мускул, като травмата си той получи по време на двубоя срещу Славия в София.
Наказан за дербито е бразилецът Лукас Риян. В разширения състав от 20 футболисти попадна новото попълнение Жоел Цварц.
Ето групата на Локомотив за дербито на Пловдив:
Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Денис Кирашки, Ефе Али, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Валери Божинов, Запро Динев, Севи Идриз, Франсиско Политино, Жулиeн Лами, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц