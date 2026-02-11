ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локомотив понесе нов тежък удар и обяви групата за дербито
Автор: Стойчо Генов 21:32Коментари (0)1254
©
виж галерията
Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Ботев в мач от 1/4-финалите за Купата на България. Дербито на Пловдив е утре (12.02) от 18:00 часа на стадион “Локомотив".

Последното занимание на локомотивци се проведе на помощния терен на “Лаута". В него взе участие и Константин Грахлов, който е част от дублиращия отбор.

Срещата ще пропуснат контузените Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Каталин Иту. Румънският халф е с частично скъсване на заден бедрен мускул, като травмата си той получи по време на двубоя срещу Славия в София.

Наказан за дербито е бразилецът Лукас Риян. В разширения състав от 20 футболисти попадна новото попълнение Жоел Цварц.

Ето групата на Локомотив за дербито на Пловдив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Денис Кирашки, Ефе Али, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Валери Божинов, Запро Динев, Севи Идриз, Франсиско Политино, Жулиeн Лами, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц
Още по темата: общо новини по темата: 131
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
11.02.2026
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Тимонов: Очаквам повече от Неделев! В защита Локо е един от най-добрите отбори
 Иван Пасков: Дербито ще влезе в продължения, Херо е най-добрият треньор
 Драми, много нерви и късни обрати! Две дербита за Херо досега - две победи за Локомотив
 Съдийската комисия с реакция след нападките от Ботев към наряда за дербито
 ПФК Локомотив: Муси е само на 16 години, но всеки ден се бори геройски! Нека му помогнем!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: