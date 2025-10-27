Щабът на Ботев си отдъхна за Тодор Неделев

© Спортно-техническият щаб на Ботев (Пловдив) си отдъхна за Тодор Неделев. Състоянието на капитана не е притеснително и той ще бъде на линия за градското дерби с Локомотив.



Битката за Пловдив е в събота, 1 ноември, от 14:45 часа на "Лаута“.



32-годишният Тодор Неделев започна като титуляр при гостуването на Спартак Варна в петък, загубено с 2:3. Той обаче остана на терена само 25 минути, преди да бъде заменен от едно от новите попълнения в състава – бразилеца Лукас Араухо.



Неделев е почувствал неразположение и е получил криза. Това е и причината за предприетата рокада на "Коритото“. Бившият национал няма мускулен проблем. И уверенията на лекарския щаб са, че ще бъде на разположение на Иван Цветанов и Тодор Киселичков за сблъсъка с Локомотив Пловдив.