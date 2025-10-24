ИЗПРАТИ НОВИНА
Цветанов: Още преди мача Неделев се оплакваше от замайване, не е контузен
Автор: Стойчо Генов 20:04Коментари (0)0
©
виж галерията
Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов разкри кои са причините отборът му да загуби с 2:3 при гостуването си на Спартак (Варна). Специалистът честити победата на съперника и коментира емоционалната си връзка с този клуб.

Ето какво заяви Иван Цветанов след края на двубоя на стадион "Спартак":

Първо искам да честитя победата на Спартак Варна. За да си тръгнем без точка, това се дължи на пропуските в атака и грешките в нашата защита.

Още преди мача Тодор Неделев се оплакваше от някакво замайване. Направи всичко възможно да играе, но след това каза, че не може да продължи. Иначе не е нещо контузен.

Самуил Цонов е страхотно момче от нашата школа. Той бе най-сърцатият ни футболист.

Тече комуникация между мен и Херо. Той ще си поеме нещата, като пристигне в Пловдив.

Най-спешно отборът трябва да почне да печели точки. С победите се лекува кризата.

След като Димитър Димитров оглави клуба, ще имам разговор с Илиян Филипов относно поста на спортен директор.

Когато дойдох в Спартак (Варна), получих много добро отношение и работих със сърце и душа. Освен Ботев, обичам Спартак Варна и Черноморец Бургас - това е.

