© виж галерията Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов разкри кои са причините отборът му да загуби с 2:3 при гостуването си на Спартак (Варна). Специалистът честити победата на съперника и коментира емоционалната си връзка с този клуб.



Ето какво заяви Иван Цветанов след края на двубоя на стадион "Спартак":



Първо искам да честитя победата на Спартак Варна. За да си тръгнем без точка, това се дължи на пропуските в атака и грешките в нашата защита.



Още преди мача Тодор Неделев се оплакваше от някакво замайване. Направи всичко възможно да играе, но след това каза, че не може да продължи. Иначе не е нещо контузен.



Самуил Цонов е страхотно момче от нашата школа. Той бе най-сърцатият ни футболист.



Тече комуникация между мен и Херо. Той ще си поеме нещата, като пристигне в Пловдив.



Най-спешно отборът трябва да почне да печели точки. С победите се лекува кризата.



След като Димитър Димитров оглави клуба, ще имам разговор с Илиян Филипов относно поста на спортен директор.



Когато дойдох в Спартак (Варна), получих много добро отношение и работих със сърце и душа. Освен Ботев, обичам Спартак Варна и Черноморец Бургас - това е.



