ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Димитър Илиев: Два пъти в годината Пловдив спира да диша и всички са вперили поглед в дербито
Автор: Стойчо Генов 10:39Коментари (0)894
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев отдели време и на журналистите след края на днешната среща в Общината, на която привържениците на двата гранда бяха призовани да подкрепят любимците си без омраза, насилие и ексцесии, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Ние като футболисти на терена през годините сме показали, естествено с малки изключения, че има взаимно уважение. Както и казах преди малко, с Тошко Неделев колкото и да сме съперници на терена, колкото и да браним честта на два коренно различни свята в Пловдив, свърши ли мачът – винаги си остава уважението между нас", заяви Димитър Илиев.

"Това призоваваме и феновете. Защото Пловдив два пъти в годината образно казано спира да диша и всички са вперили поглед в дербито. Нека бъдем пример – не само, че сме футболен град, а и че и двете агитки са за пример, както и го доказват през последните години, също с леки изключения.

Нека стане празник, още повече, че мачът е на един страхотен български празник! Да се напълни стадионът, да направим едно хубаво резултатно дерби с добър футбол и след последния съдийски сигнал всичко да е забравено и да останат само страстите на терена", каза още лидерът и легенда на Локомотив Пловдив.

Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на Димитър Илиев!

Още по темата: общо новини по темата: 30
31.10.2025
31.10.2025
31.10.2025
31.10.2025
30.10.2025
30.10.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Европейски шампион, вкарвал за Локо, Ботев и Спартак, празнува днес
 Ветераните на Локо на финал след разгром, Металик (Сопот) отстрани Ботев
 Кметът: Подкрепяйте любимците си с уважение, с песен и сърце, но без омраза и насилие
 Още любопитни факти от сблъсъците между двата пловдивски гранда
 ПФК Локомотив: Последен ден за двойните билети, не паркирайте в комплекса
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: