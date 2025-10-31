© Plovdiv24.bg виж галерията Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев отдели време и на журналистите след края на днешната среща в Общината, на която привържениците на двата гранда бяха призовани да подкрепят любимците си без омраза, насилие и ексцесии, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Ние като футболисти на терена през годините сме показали, естествено с малки изключения, че има взаимно уважение. Както и казах преди малко, с Тошко Неделев колкото и да сме съперници на терена, колкото и да браним честта на два коренно различни свята в Пловдив, свърши ли мачът – винаги си остава уважението между нас", заяви Димитър Илиев.



"Това призоваваме и феновете. Защото Пловдив два пъти в годината образно казано спира да диша и всички са вперили поглед в дербито. Нека бъдем пример – не само, че сме футболен град, а и че и двете агитки са за пример, както и го доказват през последните години, също с леки изключения.



Нека стане празник, още повече, че мачът е на един страхотен български празник! Да се напълни стадионът, да направим едно хубаво резултатно дерби с добър футбол и след последния съдийски сигнал всичко да е забравено и да останат само страстите на терена", каза още лидерът и легенда на Локомотив Пловдив.



Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на Димитър Илиев!



