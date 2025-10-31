© Plovdiv24.bg виж галерията Безпрецедентна среща преди утрешното дерби между Локомотив и Ботев се проведе днес в сградата на община Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тя бе по инициатива на кмета на града Костадин Димитров и на нея присъстваха капитаните на отборите Димитър Илиев и Тодор Неделев, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов и легендата на Ботев Петър Зехтински.



"Ще бъде ден на страст, ден на емоции, но и на гордост, защото няма град с по-силна футболна душа. Но нека не забравяме – Пловдив стои над всичко! Нашият град е по-голям от всяко едно съперничество. Затова призовавам феновете на двата отбора да подкрепят своите любимци с уважение, с песен и сърце, но без омраза, без насилие", заяви кметът Костадин Димитров.



"Нека покажем, че можем да бъдем съперници на терена, но да бъдем заедно извън него. Да превърнем дербито във футболен празник, в празник на града. Да покажем, че Пловдив може да бъде пример за феърплей. Да покажем, че Пловдив заслужава уважение", добави още градоначалникът.



Ето какво казаха и оставалите участници в срещата:



Димитър Илиев, капитан на Локомотив:



Смятам, че инициативата да се съберем двамата капитани е много добра. Ще използвам възможността да призова към същото - след дербито да си говорим за това, което се е случило на терена, как Пловдив е най-футболният град, как двете агитки са се държали европейски.



Аз винаги давам пример с отношенията между мен и Тошко – на терена сме врагове, всеки дава всичко за отбора си, но в момента, в който мачът свърши, подаваме си ръка, прегръщаме се и уважението го има.



Затова апелирам, особено към подрастващите – с едно недомислено действие могат да променят както своя живот, така и нечий друг. Така че нека борбата, страстите и футболната омраза останат на терена. Ние като футболисти ще направим всичко възможно да докажем, че това дерби е едно от най-значимите в България и се надявам по-добрият да победи.



Тодор Неделев, капитан на Ботев:



Най-важно е всичко да се реши на терена. Да няма ексцесии преди и след него. Да покажем на цяла България , че това дерби се решава само на терена, а не извън него. Нека по.-добрият отбор да спечели.



Атанас Узунов, председател на Общински съвет:



Всеки има своите пристрастия. Аз симпатизирам на Локомотив, г-н Държиков и Петьо Зехтински – на Ботев, кметът симпатизира на Локомотив.



Аз съм ръководил много такива двубои и винаги съм оставял страстите отстрани. При ръководени на моите срещи балансът на Ботев е по-добър от този на Локомотив. Пожелавам отборът, който е в по-добра форма, той да победи. Аз нямам нерви да гледам този двубой и си признавам, че ще го следа по телевизията.



Петър Зехтински, легенда на Ботев:



Играем мача в Деня на народните будители. За нещата на терена не се притеснявам, защото имаме много авторитетни капитани и няма да позволят да се случи нещо лошо. Познавам ги много добре и двамата. Притеснява ме да не станат някои неща извън стадиона или по време на мача. Виждал съм доста неща. При представянето на моята книга ми подариха един транспарант, който е от 40 години. На него пише: Зико, ние те обичаме.



Смятам, че утре ще има голяма подкрепа, особено за отбора на Локомотив, защото нашата публика ще бъде по-малко. Помня как публиката на Локомотив издигна плакат в памет на Чико. Аз също се присъединявам към този призив да направим един хубав мач и да зарадваме хората.



Гледайте в прикаченото видео репортаж от днешната среща в Община Пловдив:



