ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Нека дербито бъде празник! Истинската сила на Пловдив е в единството!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (0)149
©
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив публикува официална декларация за толерантност и уважение между феновете на пловдивските клубове.

Ето какво написаха от "жълто-черния“ клуб в официалния си сайт:

В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.

Пловдив е град на древност, култура и достойнство - град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.

Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.

Затова призоваваме всички фенове - и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.

Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.

Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.

ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.

Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!

Защото над всичко стои ПЛОВДИВ.

Ръководството на ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ
Още по темата: общо новини по темата: 19
30.10.2025
30.10.2025
30.10.2025
29.10.2025
29.10.2025
29.10.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: Болни амбиции на един психично нестабилен човек, който се изживяваше като футболен бос
 Днес имаше наряд в Пловдив, а в събота ще свири и голямото дерби на града
 Зингаревич и Сие: Откровени лъжи! Сегашното ръководство прикрива собствената си некомпетентност
 Мастит бизнесмен: В момента Ботев (Пловдив) е на феновете
 ПФК Ботев: Битката за Пловдив никога не е била просто футболен мач!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: