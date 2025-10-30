ПФК Ботев: Нека дербито бъде празник! Истинската сила на Пловдив е в единството!

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив публикува официална декларация за толерантност и уважение между феновете на пловдивските клубове.



Ето какво написаха от "жълто-черния“ клуб в официалния си сайт:



В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.



Пловдив е град на древност, култура и достойнство - град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.



Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.



Затова призоваваме всички фенове - и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.



Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.



Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.



ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.



Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!



Защото над всичко стои ПЛОВДИВ.



Ръководството на ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ