БФС: Загубата с 0:4 не може да се обжалва, наказанието от 3 мача - може

Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив няма право да обжалва решението на Дисциплинарната комисия към БФС за служебна загуба с 0:4. Това поне личи от официалните документи от футболната ни централа.



Оттам са категорични, че тази санкция е по доклад на дежурния делегат и тя не подлежи на обжалване.



Не така обаче стои въпросът с обжалването на наказанието лишаване от домакинство за 3 мача. Това може да стане пред Апелативната комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.



Plovdiv24.bg публикува всички решения на ДК от днес, касаещи прекратеното градско дерби:



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.



За използване на пиротехника довела до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



Предвид чл.13, ал.1, предложение 7 от ДП /2025/2026/ на основание с чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 ДК присъжда служебна загуба 0-4 на ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив.



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 5000 лева.



За използване на пиротехника довела до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За увреждане на материална база на стадиона, на основание чл.37, ал.1, т.6, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



ДК задължава ПФК "Ботев" гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион "Локомотив" гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.



ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване



За хвърлен предмет с тежки последствия – прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. В във връзка с чл.6, ал. 7 и 8 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 15 000 лева. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.



Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.