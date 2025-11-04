ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (20)
БФС: Загубата с 0:4 не може да се обжалва, наказанието от 3 мача - може
Автор: Стойчо Генов 17:04Коментари (0)582
© Plovdiv24.bg
Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив няма право да обжалва решението на Дисциплинарната комисия към БФС за служебна загуба с 0:4. Това поне личи от официалните документи от футболната ни централа.

Оттам са категорични, че тази санкция е по доклад на дежурния делегат и тя не подлежи на обжалване.

Не така обаче стои въпросът с обжалването на наказанието лишаване от домакинство за 3 мача. Това може да стане пред Апелативната комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

Plovdiv24.bg публикува всички решения на ДК от днес, касаещи прекратеното градско дерби:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За използване на пиротехника довела до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/,  ДК наказва ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Предвид чл.13, ал.1, предложение 7 от ДП /2025/2026/  на основание с чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 ДК присъжда служебна загуба 0-4 на ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 5000 лева.

За използване на пиротехника довела до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За увреждане на материална база на стадиона, на основание чл.37, ал.1, т.6, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК "Ботев" гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион "Локомотив" гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване

За хвърлен предмет с тежки последствия – прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. В във връзка с чл.6, ал. 7 и 8 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 15 000 лева. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.
Още по темата: общо новини по темата: 80
04.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Само месец продължи "бутафорното" наказание на Кабаков, дадоха на Гидженов Левски - ЦСКА
 Иван Иванов приключи твърде рано в турнира на Новак Джокович
 Огромна радост в Марица: Истинските мъже сменят памперси
 Първият мач, след като Локо изтърпи наказанието си, може отново да е срещу Ботев
 ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: