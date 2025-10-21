ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо пусна билетите за дербито на Пловдив, продават се и двойни пропуски
13:13
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Ботев (Пловдив) и Берое в срещи от 14-ия и 15-ия кръг на Първа професионална лига. Мачовете са насрочени за 01.11 от 14:45 часа и 08.11 от 18:00 часа на “Лаута", като за двубоите с “жълто-черните" и “зелените" ще се продават и специални двойни билети.

Пропуските вече са в продажба онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Цените на двойните билети, които ще се продават само от днес (21.10) до другия петък включително (31.10), са следните:

Трибуна “Бесика" – 30 лева

Южна трибуна – 30 лева

Трибуна "Спортклуб“ – 48 лева

Цените на единичните билети са:

Трибуна “Бесика" – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна "Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 15 лева

Билети ще се продават и на стадион “Локомотив".

Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

22.10 – от 13:00 до 17:00 часа

23.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

24.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

27.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

28.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

29.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

30.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Работно време на касите на “Лаута":

31.10 – от 10:00 до 19:00 часа

01.11 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 3 лева.

Всички абонаментни карти важат за тези две срещи!

Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.

Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА.
