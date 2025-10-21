|
|Локо пусна билетите за дербито на Пловдив, продават се и двойни пропуски
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Ботев (Пловдив) и Берое в срещи от 14-ия и 15-ия кръг на Първа професионална лига. Мачовете са насрочени за 01.11 от 14:45 часа и 08.11 от 18:00 часа на “Лаута", като за двубоите с “жълто-черните" и “зелените" ще се продават и специални двойни билети.
Пропуските вече са в продажба онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.
Цените на двойните билети, които ще се продават само от днес (21.10) до другия петък включително (31.10), са следните:
Трибуна “Бесика" – 30 лева
Южна трибуна – 30 лева
Трибуна "Спортклуб“ – 48 лева
Цените на единичните билети са:
Трибуна “Бесика" – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 10 лева
Южна трибуна – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева
Трибуна "Спортклуб“ – 30 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 15 лева
Билети ще се продават и на стадион “Локомотив".
Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):
22.10 – от 13:00 до 17:00 часа
23.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
24.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
27.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
28.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
29.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
30.10 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
Работно време на касите на “Лаута":
31.10 – от 10:00 до 19:00 часа
01.11 – от 10:00 часа до края на първото полувреме
Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 3 лева.
Всички абонаментни карти важат за тези две срещи!
Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.
Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА.
