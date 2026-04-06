Ръководството на Ботев вдигна двойно цената на паркинг билетите за предстоящото дерби с Локомотив. За предишните мачове на жълто-черните тази услуга струваше 5 евро, а в сряда ще е 10 евро. От "жълто-черния" клуб обаче изрично уточниха, че пускат в продажба силно ограничен брой пропуски за паркоместа.

Най-интересният мач за футболния запалянко в Пловдив е на 8 април от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Ботев Пловдив стартира продажбата на паркинг билети за дербито с Локомотив Пловдив.

Пропуските са на цена от 10 евро и са налични онлайн на kolezha.bg, както и на касите на стадиона.

От "жълто-черния“ клуб пускат силно ограничен брой паркоместа, които са разположени само зад Южната трибуна.

В деня на мача паркингът на стадиона ще отвори в 18:00 часа, а закупилите паркинг билети ще влизат през бариерата на ул. "Варшава“.

