Обединените фракции "Бултрас" направиха важно съобщение към привържениците на Ботев. То е свързано с предстоящото четвърто издание за този сезон дерби на Пловдив. Шампионатния двубой срещу Локомотив е в неделя от 16,15 часа на стадион "Христо Ботев". Бултрасите обаче ще правят шествие, което ще стартира от центъра на града.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Bultras Offensive":

Ботевисти,

решихме да се завърнем към една от старите дерби традиции, а именно шествието от центъра на града ни.

Ще ви очакваме в Неделя в 12:00 на Копчетата пред общината, а след това заедно с мощни песни ще потеглим към стадиона. Нека всеки разбере, че Ботев играе! Нека всеки, който изпитва и минимални колебания, да се почувства принуден да се влее в жълто-черното море, което ще залее улиците ни !

В тази важна битка имаме нужда от всеки един от вас! Доведете приятел, доведете роднина. Нека за пореден път покажем, че Пловдив живее за Ботев!

Всички на дерби !