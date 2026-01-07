Илиян Филипов: Жоку е контузен! Ще опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо

© Plovdiv24.bg Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов отново жегна вечния съперник Локомотив, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът направи това съвсем съзнателно в свой коментар под публикация в официалната страница на Ботев.



Реакцията на Филипов бе продиктувана от коментар на "жълто-черен" привърженик, който написа, че футболистът на Ботев Енрике Жоку е контузен, но най-вероятно ще бъде продаден в Турция.



"Никой в клуба не знае за продажба на Жоку, изобщо за където и да било. До момента никой с никого не е разговарял за такъв трансфер", отговори Илиян Филипов.



Последва нов въпрос на друг фен на Ботев: Здрав ли е? Поднови ли тренировки? За мен е доста класен и ако е на линия, ще свърши чудесна работа.



Шефът на Ботев отговори и на него, като написа следното: Ще се опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо. Медицинският екип ни е железен и трябва да се справи.