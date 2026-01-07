ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (21)
Илиян Филипов: Жоку е контузен! Ще опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо
Автор: Стойчо Генов 14:25Коментари (1)507
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов отново жегна вечния съперник Локомотив, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът направи това съвсем съзнателно в свой коментар под публикация в официалната страница на Ботев.

Реакцията на Филипов бе продиктувана от коментар на "жълто-черен" привърженик, който написа, че футболистът на Ботев Енрике Жоку е контузен, но най-вероятно ще бъде продаден в Турция.

"Никой в клуба не знае за продажба на Жоку, изобщо за където и да било. До момента никой с никого не е разговарял за такъв трансфер", отговори Илиян Филипов.

Последва нов въпрос на друг фен на Ботев: Здрав ли е? Поднови ли тренировки? За мен е доста класен и ако е на линия, ще свърши чудесна работа.

Шефът на Ботев отговори и на него, като написа следното: Ще се опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо. Медицинският екип ни е железен и трябва да се справи.
Още по темата: общо новини по темата: 87
04.12.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
06.11.2025
05.11.2025
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Цървулът и с официалния анцуг да облече пак си е цървул!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Локомотив се раздели с още един от своите футболисти, макар и временно
 Димитър Илиев претърпя операция, сваля шината след две седмици
 Головата машина на Марица почна подготовка с Локо
 БГ Роналдо: Обичам Ботев, ходя и по мачове! Надявам се да приземим Локо за Купата
 Спартак тренира на стадион "Тодор Диев", теренът е в отчайващо състояние
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: