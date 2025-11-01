ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (20)
Вижте какво направиха играчите на Ботев след прекратяването на мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:10Коментари (1)1987
©
Реферът Драгомир Драганов прекрати дербито на Пловдив, след като стражът на Ботев Даниел Наумов бе ударен от фен на Локо с бутилка в главата и отказа да продължи срещата.

След нейния преждевременен край “канарчетата" решиха да отпразнуват очакваната служебна победа на стадиона на Локомотив. Те отидоха пред сектора за гости, където се намираха техни фенове, и започнаха да подскачат радостно.

Клип от празненствата бе публикуван в официалната страница на Ботев във “Фейсбук", а над него “жълто-черните" написаха следното: “Оооо Ботев Пловдив един единствен…". Надписът завърши с емотикон на празничен фойерверк.

Още по темата: общо новини по темата: 55
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Прави са спечелиха един мач който мооеха и да загубят.Локуту като са кауни се дънят самички.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Крушарски: Филипов е интригант, а Наумов симулант! За същите неща е ял бой в ЦСКА 1948
 Илиян Филипов: Чалга и проститутки в коридора, Крушарски се закани да ни изхвърли в "Б" група
 Шеф на Локо: Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха! Неделев и Минков не искаха да се прекратява дербито
 Отменен гол и още две попадения до прекратяването на дербито
 Ексклузивно: Прекратиха дербито на Пловдив! Вратарят на Ботев ударен с бутилка по главата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: