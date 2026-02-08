ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (20)
Илиян Филипов: Подигравка! Четвъртият съдия е краен фен на Локо и мрази Ботев! Г-н Ракетчик, пийте си хапчетата вместо други напитки!
Автор: Стойчо Генов 23:05 / 08.02.2026Коментари (1)934
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов не скри разочарованието си от съдийските назначения за предстоящото градско дерби срещу Локомотив от турнира за купата на България.

Според бизнесменът това било подигравка и пореден цинизъм. Шефът на "канарите" използва личния си профил във Фейсбук, където публикува снимка на четвъртия съдия Георги Стоянов, който е с фенска тениска на Локомотив.

Освен това Филипов смята, че Георги Кабаков "отдавна бил символ на компрометираното съдийство".

Финансовият благодетел на Ботев се обърна с остри думи и към собственика на Локомотив Христо Крушарски, като го нарича Гражданина от Говеарци и г-н Ракетчик. 

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Поредният цинизъм

Назначенията на съдиите за този мач не са "случайност“ и не са "грешка“. Те са наказание. Наказание за това, че подкрепихме едно честно и справедливо изказване на Кирил Домусчиев за реалното състояние на част от терените в Efbet лига. Истина, която всички виждаме, но за която явно се плаща цена, когато бъде изречена на глас.

И не – това не е война между клубове.

Това е въпрос на здраве.

Притеснен съм за здравето на всички футболисти. Да се играе по разорани терени и след това да се говори за "честна игра“, е цинизъм.

Но истинският скандал е в съдийските назначения.

Кабаков отдавна е символ на компрометираното съдийство. В публичното пространство е масово наричан "корумпе“ – квалификация, която не се ражда без причина. "Волейболният гол“ Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на последствия показа едно – безнаказаност. Когато към това добавим абсурдни баланси с дузпи и картони, вече не говорим за грешка, а за модел.

Никола Попов е назначен като ВАР съдия. Факт е и че името му години наред е свързвано със спорни решения в ключови моменти. Това назначение не успокоява – взривява.

И сега най-фрапиращото.

Как е възможно краен фен на Локомотив Пловдив да бъде назначен за четвърти съдия на мач между Локомотив и Ботев Пловдив?

Говоря за човека от снимката – с фланелка на Локомотив . Това не е интерпретация. Това е очевиден конфликт на интереси.

И нека бъдем пределно ясни:

Същият този човек ще бъде четвърти съдия на мача за Купата между Локомотив – любимият му клуб, и Ботев – отборът, който той мрази повече, отколкото обича своя.

Това вече не е некомпетентност.

Това е подигравка.

А междувременно днес чух и Гражданина от Говедарци да ме нарича "слуга“.

Г-н Ракетчик, препоръчвам Ви да си пиете по-често хапчетата, вместо други напитки. Поне ще е по-полезно за всички.

Как БФС очаква доверие при подобни назначения?

Как очакват феновете да вярват в безпристрастност, когато конфликтът на интереси е толкова явен, че дори не се прикрива?

Подкрепата за истината явно има цена.

Но мълчанието струва повече.

Футболът е за играчите и феновете.

Не за назначения "напук“
До утре вечерта още 10 декларации. Комлексарите граници нямат. Съжалявам истинските привърженици на Ботев. Дай на простака пари и си гледай саира.
Статистика: