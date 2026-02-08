Очакваше се! Рекордьорът Кабаков отново ще свири дербито на Пловдив

© Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за четвъртфиналите от турнира за Купата на България.



Чаканият с най-голям интерес в Пловдив двубой между Локомотив и Ботев бе поверен на Георги Кабаков, който в момента е рекордьор по ръководени дербита между двата отбора - общо 9 пъти.



В неговия екип има още двама пловдивчани - Мартин Маргаритов и Георги Стоянов.



Ето пълните назначения за дербито на Пловдив:



12 февруари 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР:Валентин Станчев Железов



СН: Георги Василев Йорданов