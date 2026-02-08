ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (19) | Вчера (11)
Очакваше се! Рекордьорът Кабаков отново ще свири дербито на Пловдив
Автор: Стойчо Генов 21:34Коментари (1)659
©
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за четвъртфиналите от турнира за Купата на България.

Чаканият с най-голям интерес в Пловдив двубой между Локомотив и Ботев бе поверен на Георги Кабаков, който в момента е рекордьор по ръководени дербита между двата отбора - общо 9 пъти.

В неговия екип има още двама пловдивчани - Мартин Маргаритов и Георги Стоянов.

Ето пълните назначения за дербито на Пловдив:

12 февруари 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР:Валентин Станчев Железов

СН: Георги Василев Йорданов
Още по темата: общо новини по темата: 106
06.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
05.02.2026
05.02.2026
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Фк"Декларация" Този не става , не е от наше село . Филип Плеуну.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Загубихме от Белгия в Пловдив и ще играем бараж за оставане в Световната група
 Херо: Второто полувреме се игра много малко, имаше доста прекъсвания и симулации
 Пловдивчанката Елизара Янева стана вицешампионка за трети път през годината
 Страхотни вратари и 0:0 в регионалното дерби между Ботев и Берое
 Косич: Откакто съм тук, сменихме 20 футболисти! Чакам с нетърпение дербито
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: