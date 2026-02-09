ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив помоли феновете да не паркират вътре в комплекса в деня на дербито
14:38
© Plovdiv24.bg
Този четвъртък отново е време за дерби! Локомотив се изправя срещу Ботев в 1/4-финална среща от турнира за Купата на България!

Продължава продажбата както на единични, така и на тройни билети.

Ето как можете да се сдобиете с тях:

Официалният магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Касите на “Лаута":

11.02 – от 11:00 до 18:00 часа

12.02 – от 11:00 часа до края на първото полувреме

Може да закупите билети онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Поради ремонтните дейности паркингът в пределите на стадион "Локомотив“ ще бъде ограничен и ще се запълва бързо. Молим Ви да не паркирате вътре в комплекса, а да използвате свободните места по булеварда пред стадиона, предупредиха от ПФК Локомотив.
