Треньорите Лъчезар Балтанов и Душан Косич определиха стартовите си състави за започващото след малко дерби №122 на Пловдив в родния елит, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Двубоят е от 29-ия кръг на редовния сезон в Първа лига и стартира в 20,30 часа на стадион "Христо Ботев". Ботев води в общия баланс с 43 победи, докато Локомотив има 41. 37 срещи са завършвали наравно, а голова разлика е 144:143 за Ботев.
Ето стартовите състави на двата отбора:
Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Тодор Неделев, Емерсон Родригес, Николай Минков, Франклин Чагас, Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Едсон Силва, Лукас Араужо, Самуел Калу.
Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Тодор Павлов, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Миха Търдан, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту.
