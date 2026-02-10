ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (17)
Крушарски за Филипов: Дрънка си против мен! Аз не съм взимал два пъти пари от общината да правя терен
10:01
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори след атаката от вечния съперник Ботев по съдиите, назначени да ръководят дербито за Купата. Босът на "черно-белите“ не пожела да влиза в риториката на колегата си Илиян Филипов, който го посъветва да си пие хапчетата, вместо други питиета.

"Аз си гледам в моята паница. Той си дрънка против мен (б.р. Илиян Филипов). Първо, аз не съм от Говедари, а от Говедарци. Второ, аз съм 10 години в тая каша и много добре си знам мястото къде ми е, а когато говоря - говоря с факти! Когато постигне резултатите ми, да дойде да ми се обади“, избухна пред "Мач Телеграф“ Христо Крушарски.

"На мен никога съдията не ми е пречил. Единствено се намесих, когато този човек прекрати мача под давлението на сивия кардинал. Само тогава се намесих. Още не сме започнали да играем, а започнаха с нападките и с игрите. Нивата, това-онова… Като играехме на "Коматево", да не беше по-добре?

Все пак аз не съм взимал два пъти пари от общината да правя терен, а и стадион. Нашият терен си е правен с мои пари и е добър, 7-8 години го поддържам. Като иска да играе на хубав терен, да дойде на Рилски спортист на терена, там е килим. Но там е друга група“, коментира с намигване Христо Крушарски.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
