ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (13)
Още любопитни факти от сблъсъците между двата пловдивски гранда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06Коментари (0)431
© Plovdiv24.bg
Най-често срещаният резултат в дербито на Пловдив е 1:0 (28 пъти, по 14 в полза на всеки от съперниците). В предишното издание на 1 декември 2024 г. изпрати леко махалото към едната страна в лютия спор – Ботев има вече 42 победи, а Локо остана с 41 успеха в 120 шампионатни дуела.

"Канарчетата", водени тогава от Душан Керкез, покориха "Лаута“ – победа, последвала 2 равенства и 2 загуби на терена на градския съперник преди предпоследната като гост – на 4 декември 2018 г. с 2:0.

Ако разделим дербито на декади, ще видим, че везните на успеха в него се накланят в различна посока през всеки един от периодите. Локомотивци имат превес в първото десетилетие на сблъсъка. През 50-те години на миналия век те печелят 5 мача и губят три, а нито един от двубоите не завършва наравно.

Ботев обръща тенденцията през 60-те години с 8 победи, 5 равенства и 4 загуби, но Локо има положителен баланс през следващото десетилетие – от 1970 до 1979 г., когато печели половината срещи – 10 победи, 3 ремита и 7 загуби.

Следват 80-те години, в които ботевци отново очертават превъзходство с 5 победи, 6 равенства и едва една загуба в бившата А група.

90-те години на миналия век са относително равностойни, но с леко предимство за черно-белите – 7 победи за тях, 6 равенства и 6 успеха за Ботев.

През първата декада на новия век преимуществото на железничарите е очебийно – 7 победи, 4 равенства и само 2 загуби, показва статистика на "Тема спорт". Второто десетилетие започва със служебно 3:0 за Локо заради изваждането на градския съперник от елита през пролетта на сезон 2009/10 г., но продължава до края със силно положителен баланс за ботевци – 8 победи срещу 4 загуби при 7 равенства.

От 2020 г. насам преобладават равенствата – 6 в 11 шампионатни срещи при 3 победи за Ботев и 2 за Локо.

За крайно оспорвания характер на дуела говори и фактът, че в предишните 10 сезона никой от съперниците не можа да стигне до дубъл. За последно 2 победи от 2 възможни в рамките на един сезон записа Ботев през 2014/15 г. – 2:0 на 27 септември 2014 г. у дома и пак 2:0, но на "Лаута“ на 10 март 2015 г. През следващия 2015/16 г. градските конкуренти играха 4 пъти помежду си – 2 победи за Локомотив, 1 реми и една победа за жълто-черните.

Най-дългата серия без победа за Локомотив е 10 години и 8 дни – между 3 март 1979 г. (победа с 4:0) и 11 март 1989 г. (успех с 1:0).

Най-дългият период без победа за Ботев е 9 години и 17 дни – от 9 август 1997 г. (успех с 1:0) до 26 август 2006 г. (победа с 3:2).

Дербито ще бъде дебютно и за двамата наставници – временния вариант на "Христо Ботев“ Иван Цветанов – Трите хикса в очакване на идването Димитър Димитров-Херо и словенеца Душан Косич, който пое тима от "Лаута“ на 19 декември м.г.
Още по темата: общо новини по темата: 30
31.10.2025
31.10.2025
31.10.2025
31.10.2025
30.10.2025
30.10.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Димитър Илиев: Два пъти в годината Пловдив спира да диша и всички са вперили поглед в дербито
 Кметът: Подкрепяйте любимците си с уважение, с песен и сърце, но без омраза и насилие
 ПФК Локомотив: Последен ден за двойните билети, не паркирайте в комплекса
 Трибуна Бесика: Само с отговорно поведение и дисциплина ще създадем атмосферата, която Локомотив заслужава!
 Любопитна статистика от мачовете на Локо и Ботев при Драганов, дербито ще е №3 за него
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: