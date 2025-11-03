ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (19) | Вчера (9)
КПБП: Няма как една лъжа да стане истина, дори и да се повтори 20 пъти
Автор: Стойчо Генов 20:13Коментари (1)577
©
Клуб на привържениците на Ботев Пловдив излезе с позиция в своята официална страница във Фейсбук. Тя е придружена от кратко видео от базата в "Коматево" по време на старо градско дерби срещу Локомотив.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на КПБП:

Извън определени квартали в Пловдив всички хора имат интернет и няма как една лъжа да стане истина, дори и да се повтори 20 пъти. Препратка към основната опорка на неколкократно по-малката маса фенове в града ни, че Луков е уцелен преди почти двуцифрен брой години.

Актът сам по себе си е също толкова недопустим, колкото и този в последното дерби, но нека разгледаме мита за "мъжкарите" в черно-бяло. Изглежда, че точно тук можем да сложим етикет-симулация.

Другите футболисти също подскачат (разбираемо), но с разликата, че тук просто няма как мачът да се прекрати, защото няма уцелване за късмет на Ботев Пловдив като клуб.

Друг основен факт е масовото недоволство по трибуните и осъждането на тази проява, което е тотално различна реакция от тази на Лаута.

Може да видите видеото и позицията на КПБП тук!
Още по темата: общо новини по темата: 74
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Колко е хубаво да “декларирате” всеки ден кои сте, какви сте и на кой сте наведени. 1912 селски паразити заслужавате си съдбата да сте вечно употребявани.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 "Трибуна Бесика": Когато отидете на откраднатия от комунистите стадион "Св. Августин", моментално ли ставате жени?
 Павел Колев: Неподготвени съдии и делегати! Само дето не опънаха маса с кебапчета и бира на терена, докато решат какво да правят
 Ботев се похвали с двама младежки национали
 Кой урежда мачове? Илиян Филипов поиска детектор на лъжата
 Илиян Филипов: Бат Венци, имаш да връщаш 3 точки на Локо (Пд) февруари! Да не забравиш!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: