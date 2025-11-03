КПБП: Няма как една лъжа да стане истина, дори и да се повтори 20 пъти

© Клуб на привържениците на Ботев Пловдив излезе с позиция в своята официална страница във Фейсбук. Тя е придружена от кратко видео от базата в "Коматево" по време на старо градско дерби срещу Локомотив.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на КПБП:



Извън определени квартали в Пловдив всички хора имат интернет и няма как една лъжа да стане истина, дори и да се повтори 20 пъти. Препратка към основната опорка на неколкократно по-малката маса фенове в града ни, че Луков е уцелен преди почти двуцифрен брой години.



Актът сам по себе си е също толкова недопустим, колкото и този в последното дерби, но нека разгледаме мита за "мъжкарите" в черно-бяло. Изглежда, че точно тук можем да сложим етикет-симулация.



Другите футболисти също подскачат (разбираемо), но с разликата, че тук просто няма как мачът да се прекрати, защото няма уцелване за късмет на Ботев Пловдив като клуб.



Друг основен факт е масовото недоволство по трибуните и осъждането на тази проява, което е тотално различна реакция от тази на Лаута.



