От "Лаута": С всяка шапка или шал подкрепяш облика на трибуната за дербито

Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.



Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Приятели,



Битката за хилядолетния ни град наближава. Активно работим по нашето представяне, което може да бъде подкрепено чрез кампанията за набиране на средства, обявена през изминалата седмица.



Ето начините, по които можете да се включите:



1. Закупуване на шапка "Трибуна Бесика“;



2. Закупуване на шал "Трибуна Бесика“ (останалo е минимално количество);



3. Дарение по посочените сметки.



Всяка подкрепа ни доближава до целта!



Банкова сметка на фенклуба:



BG41UNCR70001524268875



Основание:



ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ