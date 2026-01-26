ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
От "Лаута": С всяка шапка или шал подкрепяш облика на трибуната за дербито
Автор: Стойчо Генов 15:54Коментари (1)764
©
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.

Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Приятели,

Битката за хилядолетния ни град наближава. Активно работим по нашето представяне, което може да бъде подкрепено чрез кампанията за набиране на средства, обявена през изминалата седмица.

Ето начините, по които можете да се включите:

1. Закупуване на шапка "Трибуна Бесика“;

2. Закупуване на шал "Трибуна Бесика“ (останалo е минимално количество);

3. Дарение по посочените сметки.

Всяка подкрепа ни доближава до целта!

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание:

ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ
Още по темата: общо новини по темата: 95
24.01.2026
22.01.2026
21.01.2026
19.01.2026
09.01.2026
09.01.2026
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Шапки от стари вестници. Купувайте пласмасови бутилки от 1,5л и хвърляйте. Малоумници.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Бизнесмен дразни левскари с Переа: Ще видим колко е ваш! Ще изскимтите задължително!
 Спешна промяна в програмата на Локомотив в Турция
 Как протича един лагерен ден на Локомотив Пловдив в Белек
 Крушарски: Има интерес на ЦСКА 1948 към Переа, чакам оферта
 Ален Ожболт вкара в Солун, продължава да е №3 при голмайсторите в Суперлигата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: