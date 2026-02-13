Филипов към фен на Ботев: Ако искаш, заповядай! Отстъпвам ти веднага мястото си

© Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов продължи активността си в социалната мрежа и след загубата от Локомотив в дербито на Пловдив снощи.



След като първо публикува свой анализ в една от големите "жълто-черни" групи, бизнесменът се зае да отговаря на коментари на привърженици в официалната страница на ПФК Ботев във Фейсбук.



Филипов бе провокиран от фен, който му зададе въпрос "С такава игра ли ще пълним стадиона? Можеше да ни вкарат 5, не ми се мисли за неделя" (б.р. гостуването на Левски на "Герена").



Ето какво написа големият шеф на Ботев в отговор на това:



Може би и аз трябва да спра да плащам заплати? Не искахте Белия - сменихме го. Дойде Херо - страхотна еуфория. Херо поиска нови футболисти - направихме и невъзможното да ги осигурим.



На тези нови 8 футболисти само агентите им струват 270 000 евро.



Ботев в момента има 33-ма футболисти от това, че сменихме треньори и освободихме 3-ма, като им платихме по 3 заплати.



Аз не съм собственник и по 10 часа на ден се боря за Ботев. На който не му харесва, не можем насила да го заведем да подкрепя отбора. Това е личен избор.



Но и аз мога да си отида вкъщи, когато пожелая, но не го правя. Не го правя, защото обичам Ботев.



А вие си решавайте за себе си!



Последва обаче следният коментар към Илиян Филипов от страна на друг привърженик на Ботев:



Не знам какви пари сте платили за агенти на футболисти, ама Локото ни победи с играчи от втора лига, двама свободни агенти и дънни резерви, показа сърце и душа на терена... Редно е като им плащаш заплатите и да поиграят малко, нямат топки тия женчовци, не знам какво си гледал ти.... Но масово хората видяхме безхарактерна игра и бездушие.



Отговорът на финансовия благодетел на Ботев беше следният:



Да беше дошъл в клуба и да ги мотивираш ти. Ако искаш още от утре заповядай, отстъпвам ти веднага мястото си!