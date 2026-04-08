Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич похвали футболистите си за играта им в градското дерби срещу Ботев, което завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев". Наставникът на черно-белите призна обаче, че той и играчите са тъжни, защото не са успели да зарадват с победа феновете на отбора, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво заяви словенският специалист след края на срещата:

Дойдохме тук, за да спечелим точки. Искам да кажа страхотни неща за атмосферата. Бе удоволствие да се наблюдава тази среща. Искам да похваля моите футболисти за усилията. Може би имахме няколко добри положения през второто полувреме, които за съжаление не успяхме да реализираме.

Феновете ни бяха невероятни. Тъжни сме, че не успяхме да ги зарадваме. Поздравления и за вратаря на Ботев, който спаси няколко добри наши положения.

Доволен съм от това, което свършихме до момента. Играчите са много дисциплинирани и влагат много усилия, за да бъдат успешни. Сега сме фокусирани върху последния мач срещу Берое и след това ще видим какво ни предстои.