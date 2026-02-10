Трибуна Бесика: Търпението ни приключи! Целият град става наш сектор!

© Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" излязоха с гневна позиция в официалната си страница във Фейсбук.



Реакцията на "черно-бялата" агитка е насочена срещу полицията, заради която дербито срещу Ботев първоначално бе изместено за 15,30 часа.



Декларацията на "Трибуна Бесика" идва в минутите, когато все още от БФС не са потвърдили официално, че връщат предишната си позиция и окончателно насрочват двубоя за 18,00 часа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



До всички футболни хора в България! До тези, които още милеят за НАШАТА игра, и до тези, които се опитват да я убият!



След поредното неадекватно и цинично решение за промяна на часа на Пловдивското дерби – празникът на нашия град – ние заявяваме: ТЪРПЕНИЕТО НИ ПРИКЛЮЧИ! Да преместиш най-чакания мач в 15:30 ч. в работен ден, само 72 часа преди началото, не е грешка. Това е акт на открита война срещу привържениците!



Години наред търпяхме абсурди и поръчкови лица. Днес обаче маските паднаха. Виновниците имат имена и те се крият зад пагона. Обръщаме се директно към господата от МВР: Вие сте децата на една прогнила и порочна система! Система, чиято единствена цел е да задушава живота, да празни трибуните и да превръща стадионите в морги. Докато осигурявате "чадъри“ за олигарси и престъпници, вие се страхувате от истинската емоция на народа и се опитвате да я скриете зад измислени порядки!



С това се приключва! Но не си мислете, че ще си стоим у дома. Щом вашата "сигурност“ изисква мачът да е в 15:30, ние ще "подсигурим“ вашето удобство по наш си начин. Вместо в контролираната зона на стадиона, хиляди от нас ще се разпръснат в ключови точки из целия град. Ще гледаме мача по улиците, площадите и булевардите на Пловдив. Нека видим как вашата "професионална“ система ще овладее емоцията, която се опитахте да заключите! Целият град става наш сектор!



БИТКАТА ЗА ФУТБОЛА ЗАПОЧВА СЕГА!