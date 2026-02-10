ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Трибуна Бесика: Търпението ни приключи! Целият град става наш сектор!
Автор: Стойчо Генов 16:51Коментари (3)1193
©
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" излязоха с гневна позиция в официалната си страница във Фейсбук.

Реакцията на "черно-бялата" агитка е насочена срещу полицията, заради която дербито срещу Ботев първоначално бе изместено за 15,30 часа.

Декларацията на "Трибуна Бесика" идва в минутите, когато все още от БФС не са потвърдили официално, че връщат предишната си позиция и окончателно насрочват двубоя за 18,00 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

До всички футболни хора в България! До тези, които още милеят за НАШАТА игра, и до тези, които се опитват да я убият!

След поредното неадекватно и цинично решение за промяна на часа на Пловдивското дерби – празникът на нашия град – ние заявяваме: ТЪРПЕНИЕТО НИ ПРИКЛЮЧИ! Да преместиш най-чакания мач в 15:30 ч. в работен ден, само 72 часа преди началото, не е грешка. Това е акт на открита война срещу привържениците!

Години наред търпяхме абсурди и поръчкови лица. Днес обаче маските паднаха. Виновниците имат имена и те се крият зад пагона. Обръщаме се директно към господата от МВР: Вие сте децата на една прогнила и порочна система! Система, чиято единствена цел е да задушава живота, да празни трибуните и да превръща стадионите в морги. Докато осигурявате "чадъри“ за олигарси и престъпници, вие се страхувате от истинската емоция на народа и се опитвате да я скриете зад измислени порядки!

С това се приключва! Но не си мислете, че ще си стоим у дома. Щом вашата "сигурност“ изисква мачът да е в 15:30, ние ще "подсигурим“ вашето удобство по наш си начин. Вместо в контролираната зона на стадиона, хиляди от нас ще се разпръснат в ключови точки из целия град. Ще гледаме мача по улиците, площадите и булевардите на Пловдив. Нека видим как вашата "професионална“ система ще овладее емоцията, която се опитахте да заключите! Целият град става наш сектор!

БИТКАТА ЗА ФУТБОЛА ЗАПОЧВА СЕГА!
Още по темата: общо новини по темата: 121
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
10.02.2026
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Дано жандармерията ви натроши кокалите по целия град,мръсна долна алкохолизирана измет Крайно време е да ви изкарат стадионите на полето и да ви пускат да се прибирате цяла седмица.Пасмина утрепки.Заради вашата извратена емоция блокират цели квартали и създават неудобство на хиляди нормални граждани
+1
 
 
От Ботев- Пливдив съм. БИЛ СЪМ И ЩЕ БЪДА. НЕКА ТЕЗИ НЕИТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ НА БФС, КОИТО ОБЕДИНИХА ПУБЛИКИТЕ НА ДВАТА ПЛОВДИВСКИ ГРАНДА, ДА ПОСТАВЯТ НАЧАЛО НА УВАЖЕНИЕ КЪМ СЪПЕРНИКА НА ТЕРЕНА, НА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ФЕНОВЕТЕ НА ДРУГИЯ ОТБОР, И НАЙ- ВАЖНОТО, НА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ДЕЙСТВИЯТА НА МНОГО МАЛКА ЧАСТ ОТ АГИТКИТЕ И ТЕХНИТЕ ИЗСТЪПЛЕНИЯ! СИГУРНО СЪМ СТАРОМОДЕН НАИВНИК, КОЙТО ВЯРВА, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НЯМА НАСИЛИЕ И ПСУВНИ КЪМ " ПРОТИВНИКА"! ЗАДЪЛЖЕНИ СМЕ ДА ОПИТАМЕ ДА ГО НАПРАВИМ И РАЗБИРА СЕ, ДА ПОДКРЕПЯМЕ ЛЮБИМИЯ СИ ОТБОР! И НЕКА, ПО- ДПБРИЯТ НА ТЕРЕНА ПОБЕДИ! САМО БОТЕВ- Пловдив!
0
 
 
Видяла жабата,че подковават коня и тя вдигнала краката,това са циганските мурафети, жълтите са виновни.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Асоциацията на съдиите защити Кабаков: Някои клубни босове прехвърлят проблемите там, където ги няма
 Крушарски за Филипов: Дрънка си против мен! Аз не съм взимал два пъти пари от общината да правя терен
 Трибуна Бесика: Убийство на най-великата игра! Целенасочено унищожаване на празника на Пловдив
 Локо представи заместник на Переа! Първи думи на нидерландеца, играл за последно в Германия
 Пореден удар за Локомотив - още един титуляр пропуска дербито! Глобиха Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: