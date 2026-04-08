Фенове на Локомотив Пловдив надъхаха отбора по време на последната тренировка преди дербито срещу градския съперник Ботев. Агитката на "черто-белите" изпя традиционните песни от Трибуна Бесика, като бе поздравена от футболисти и спортно-техническия щаб.

"Докато сърцето бие! Заедно за Локомотив!", написаха от "черно-белия" клуб в официалната страница във Фейсбук, където публикуваха и обща снимка пред Трибуна Бесика.

Най-интересният мач за футболния запалянко от Пловдив е тази вечер от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев". Двубоят е от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига, като вече е сигурно това, че локомотивци ще продължат шампионата в плейофите за 5-ото място, даващо право на участие в бараж за Европа.