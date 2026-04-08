Атакуващият халф на Локомотив Каталин Иту беше избран за Играч на мача при равенството 1:1 в 122-ото издание на дербито на Пловдив. Румънецът откри резултата след хубава индивидуална проява в 23-ата минута. Той благодари на своите съотборници, както и на феновете на отбора, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво заяви Иту, след като получи наградата си:

Най-напред искам да благодаря на хората, които са гласували за мен. Благодаря и на целия отбор, винаги са ме подкрепяли. Знаете, че бях контузен, страдах, първия мач играх малко, сега съм много мотивиран да покажа какво мога. Преди началото на двубоя бях доста изморен, но успяхме да се подготвим.

Бяхме много мотивирани. Нашата цел е да участваме в Европа. Работим всеки ден, за да я постигнем.

Това е първият ми гол в това съперничество. Знаете какво се случи в първия двубой през този сезон. Благодарности и на нашите привърженици за страхотната им подкрепа. Играем за феновете ни, за техните семейства.

В цялата история на този отбор успехите са идвали най-вече заради подкрепата им. Те винаги са зад нас, каквото и да се случва. Още веднъж - силни благодарности към нашите фенове.