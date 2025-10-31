Илиев и Русков в групата на Локо за дербито, Андреев отново извън състава

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич определи групата за предстоящото градско дерби срещу Ботев.
©
Най-интересният мач за футболен Пловдив е в събота (1 ноември) от 14,45 часа на "Лаута".
В разширения състав се завръща капитанът и легенда на клуба Димитър Илиев. Той бе извън игра от сблъсъка срещу Лудогорец, когато получи неприятна контузия в коляното.
В групата е и защитникът Мартин Русков, който напусна принудително терена още в 15-ата минута на мача срещу Дунав за Купата на България.
Наказан за дербито е Лукас Риян, a с контузии са Калоян Костов и Крист Лонгвил. Младокът Петър Андреев отново не попадна в сметките на Душан Косич.
Ето на кои футболисти ще разчита словенският специалист в дербито срещу Ботев:
Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиен Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.