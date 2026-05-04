Фенклубът на Локомотив Пловдив жегна по оригинален начин градския си съперник Ботев след победата с 2:0 в 123-ото издание на дербито, което се игра вчера на стадион "Христо Ботев". Привържениците от "Лаута" публикуваха в официалната си страница във Фейсбук колаж на героя от дербито Жоел Цварц и холивудската звезда Арнолд Шварценегер.

От "Лаута" използваха и емблематична реплика на Шварценегер от филма "Терминатор 2: Денят на страшния съд“ и написаха следното: Цварценегер: Hasta la vista, baby (б.р. До скоро, бейби).

"Честита победа, локомотивци! Пред пълен гостуващ сектор, който създаде истинско домакинско усещане, Локомотив очаквано победи последния във втората четворка. Пловдив е само черно-бял!", допълниха още от Фенклуб Локомотив Пловдив в своята официална страница.