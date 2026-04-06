Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да надъха привържениците за предстоящото дерби срещу Локомотив. Най-важният мач за сезона, както вчера написа финансовият благодетел Илиян Филипов, е в сряда (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

"Канарите" влизат в този двубой след серия от две поредни победи и с надежда да попаднат във втората четворка, докато черно-белите са в серия от 3 поредни успеха и вече си гарантираха и на теория място в Топ 8.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Предстои мач за честта на Пловдив.

Предстои битка за надмощие по терена и трибуните.

На наша страна са историята, традициите и хилядите зад нас.

Когато сме заедно – няма кой да ни спре.

Билетите за дербито са в продажба на kolezha.bg и на касите на "Колежа“