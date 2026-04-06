Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да надъха привържениците за предстоящото дерби срещу Локомотив. Най-важният мач за сезона, както вчера написа финансовият благодетел Илиян Филипов, е в сряда (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".
"Канарите" влизат в този двубой след серия от две поредни победи и с надежда да попаднат във втората четворка, докато черно-белите са в серия от 3 поредни успеха и вече си гарантираха и на теория място в Топ 8.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:
Предстои мач за честта на Пловдив.
Предстои битка за надмощие по терена и трибуните.
На наша страна са историята, традициите и хилядите зад нас.
Когато сме заедно – няма кой да ни спре.
Билетите за дербито са в продажба на kolezha.bg и на касите на "Колежа“
канара от изгрев бойс
преди 11 мин.
Тоя психар фекала,беше един от първите да пише глупости и да ни излага и когато Локо ни размазаха с 6:0…..
Carpmmax
преди 13 мин.
А в първата осмица кога? И да биете, ще си го преместим в другия крачол. Хахаха! 6-0! Постоянно трябва да ви се напомня!
hoodlom
преди 1 ч. и 42 мин.
Ай, канариии! Победа и без служебен резултат, да видят буферите!
Пета във Вечността
преди 2 ч. и 13 мин.
Уриненожълти(baionzi), най-много да смачкаш кайсийте на ексхибициониста дето се съблича по трибуните на "Кънчова поляна"!
baionzi
преди 2 ч. и 42 мин.
В сряда, мачкаме чернобялата.....общественост.:)
