Ръководството на Ботев (Пловдив) също използва официалните си платформи в социалната мрежа, за да благодари на своите привържениците за подкрепата им в градското дерби срещу Локомотив. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, мач №122 в шампионата между вечните съперници завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев", а равенството почти сигурно ще изхвърли "канарите" от Топ 8 в края на редовния сезон.

"Благодарим ви за подкрепата!", написаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха няколко снимки след края на двубоя.