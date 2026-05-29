Отборът на Локомотив Пловдив хвърли огромни усилия, но не успя да постигне мечтата си да играе в европейските клубни турнири през следващия сезон. Това стана факт, след като черно-белите загубиха от Лудогорец с 1:3 след изпълнения на дузпи решителния бараж за участие в Лига на конференциите. Двубоят се игра на стадион "Хювефарма Арена" в Разград и в редовното време и двете продължения завърши 0:0.
Домакините започнаха по-добре мача и още до 8-ата минута създадоха две много опасни положения. И при двете Ерик Биле отправи коварни удари, но вратарят Боян Милосавлиевич спаси.
В 41-ата минута Петър Станич се освободи пред наказателното поле и шутира с десния крак в далечния ъгъл на Милосавлиевич, но вратарят на "смърфовете" отново реагира чудесно и спаси третия точен удар срещу него.
Три минути след почивката Лудогорец пропусна най-чистото си положение до момента. Това стана след пробив отляво на Ногейра. Той центрира в наказателното поле, където Боян Милосавлиевич изби, но право в Ивайло Чочев. Той имаше достатъчно време да си нагласи топката и да шутира от 10-ина метра, но Лукас Риан изби пред голлинията.
В 78-ата минута Локомотив създаде първата си опасна ситуация в баража. Севи Идриз овладя дълго подаване и технично върна назад към Андрей Киндриш. Румънският защитник отправи диагонален шут с десния крак от границата на наказателното поле, но вратарят на Лудогорец изби. Топката стигна до Жоел Цварц, който почти от аутлинията центрира по земя към Жулиен Лами, а той засече с левия крак, но неточно в аут.
Пет минути след началото на първото продължение черно-белите пропуснаха два чудесни шанса да ударят своя съперник. Първо Жулиен Лами подаде към Чорбаджийски и той пробяга на дрибъл близо 50 метра до наказателното поле на домакините. Опита удар, който бе блокиран. След това обаче топката попадна при Цварц и той на свой ред отправи мощен шут с левия крак, но покрай гредата в аут.
Минута по-късно Ефе Али се озова на добра позиция пред наказателното поле и шутира към долния десен ъгъл на Бонман, но немският страж спаси.
В 111-ата минута домакините бяха много близо до отбелязване на гол. Алберто Салидо бе изведен от Руан Круз и шутира от 10-ина метра, но топката срещна напречната греда.
Изпълненията на дузпи:
0:0 Квадво Дуа пропуска
0:0 Ефе Али пропуска
1:0 Иван Йорданов
1:0 Лукас Риан пропуска
2:0 Ерик Маркус
2:1 Андрей Киндриш
3:1 Руан Круз
3:1 Жоел Цварц пропуска
Лудогорец: Хендрик Бонман, Антон Недялков, Петър Станич, Едвин Куртулус, Сон, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Винисиус Ногейра, Ерик Биле, Бернард Текпетей, Ерик Маркус.
Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич (120- Петар Зовко), Лукас Риан, Калоян Костов, Тодор Павлов, Андрей Киндриш, Миха Търдан, Парвиз Умарбаев (72- Георги Чорбаджийски), Ефе Али, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту (72- Жулиен Лами).
Martin1
преди 1 ч. и 17 мин.
Съдба циганска! Цяла година стойки чупят, накрая валат от всякъде. Смешници, като боса им. А между другото къде е купата?!
Cujo
преди 1 ч. и 19 мин.
Ето ги пак дваминката преминали на отсрещния бряг, Мартин амбреажа, и разВален. Кофата с вазелин неотлъчно с тях щото пак ще си бъркат по ауспусите цяла нощ.
Йордан Илиев
преди 1 ч. и 28 мин.
Само с лежане, крампиране и късмет не става.. хвала за себераздаването, но генерално нищо... Лежане, бавене, лежане..
Martin1
преди 1 ч. и 34 мин.
Е няма такива жалкари и некадърнци. От два стола накрая на земята се озоваха. Какво им причинихме само на финала дълго ще има държи влага хахаа
valen
преди 1 ч. и 46 мин.
Много поздрави на Крюшо и цялата локомотивска циганска общност/3500 фена! Е.П.М!
