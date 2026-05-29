Отборът на Локомотив Пловдив хвърли огромни усилия, но не успя да постигне мечтата си да играе в европейските клубни турнири през следващия сезон. Това стана факт, след като черно-белите загубиха от Лудогорец с 1:3 след изпълнения на дузпи решителния бараж за участие в Лига на конференциите. Двубоят се игра на стадион "Хювефарма Арена" в Разград и в редовното време и двете продължения завърши 0:0.

Домакините започнаха по-добре мача и още до 8-ата минута създадоха две много опасни положения. И при двете Ерик Биле отправи коварни удари, но вратарят Боян Милосавлиевич спаси.

В 41-ата минута Петър Станич се освободи пред наказателното поле и шутира с десния крак в далечния ъгъл на Милосавлиевич, но вратарят на "смърфовете" отново реагира чудесно и спаси третия точен удар срещу него.

Три минути след почивката Лудогорец пропусна най-чистото си положение до момента. Това стана след пробив отляво на Ногейра. Той центрира в наказателното поле, където Боян Милосавлиевич изби, но право в Ивайло Чочев. Той имаше достатъчно време да си нагласи топката и да шутира от 10-ина метра, но Лукас Риан изби пред голлинията.

В 78-ата минута Локомотив създаде първата си опасна ситуация в баража. Севи Идриз овладя дълго подаване и технично върна назад към Андрей Киндриш. Румънският защитник отправи диагонален шут с десния крак от границата на наказателното поле, но вратарят на Лудогорец изби. Топката стигна до Жоел Цварц, който почти от аутлинията центрира по земя към Жулиен Лами, а той засече с левия крак, но неточно в аут.

Пет минути след началото на първото продължение черно-белите пропуснаха два чудесни шанса да ударят своя съперник. Първо Жулиен Лами подаде към Чорбаджийски и той пробяга на дрибъл близо 50 метра до наказателното поле на домакините. Опита удар, който бе блокиран. След това обаче топката попадна при Цварц и той на свой ред отправи мощен шут с левия крак, но покрай гредата в аут.

Минута по-късно Ефе Али се озова на добра позиция пред наказателното поле и шутира към долния десен ъгъл на Бонман, но немският страж спаси.

В 111-ата минута домакините бяха много близо до отбелязване на гол. Алберто Салидо бе изведен от Руан Круз и шутира от 10-ина метра, но топката срещна напречната греда.

Изпълненията на дузпи:

0:0 Квадво Дуа пропуска

0:0 Ефе Али пропуска

1:0 Иван Йорданов

1:0 Лукас Риан пропуска

2:0 Ерик Маркус

2:1 Андрей Киндриш

3:1 Руан Круз

3:1 Жоел Цварц пропуска

Лудогорец: Хендрик Бонман, Антон Недялков, Петър Станич, Едвин Куртулус, Сон, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Винисиус Ногейра, Ерик Биле, Бернард Текпетей, Ерик Маркус.

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич (120- Петар Зовко), Лукас Риан, Калоян Костов, Тодор Павлов, Андрей Киндриш, Миха Търдан, Парвиз Умарбаев (72- Георги Чорбаджийски), Ефе Али, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту (72- Жулиен Лами).