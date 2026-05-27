Една от най-успешните волейболистки на Марица през последните години напуска родния си клуб. Става въпрос за диагонала Ива Дудова. Тя ще продължи кариерата си в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул), информираха от "жълто-синия" клуб.

Дудова, която е продукт на академията на Марица и преминава през всички възрастови формации, е част от представителния тим на Жълто-сините от сезон 2020-2021. За този период тя триумфира шест пъти като шампион на България в Националната волейболна лига Демакс и шест пъти взе Купата на страната.

20-годишната състезателка бе неизменна част от състава на маричанки в последните шест сезона в групите на Шампионската лига, като през настоящата кампания завърши като втората най-добра реализаторка в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Ива Дудова за незабравимите моменти с екипа на Жълто-сините и й желае много успехи в новото предизвикателство, допълниха оше от пловдивския клуб.