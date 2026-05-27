Ветераните на Локомотив Пловдив взеха участие в специален приятелски мач в Северна Македония. “Черно-белите" се изправиха срещу домакините от Брегалница (Делчево) в среща, която беше посветена на 100-годишния юбилей на западните ни съседи.

Двубоят се проведе в две полувремена по 30 минути, а “черно-белите" спечелиха с 4:2. Петьо Петев, Здравко Лазаров - Електричката и Стефан Саламанов бяха точни, а освен това домакините си отбелязаха автогол. Преди, по време на и след срещата двете страни демонстрираха взаимно уважение, съобщиха от "Лаута".

Празничното събитие се проведе в град Делчево, което е и родното място на Ванчо Траянов. Той изигра по едно полувреме и за двата отбора, а освен това получи и много специален почетен плакет – за най-значим и най-успял футболист от региона.