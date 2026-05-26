Ръководството на Добруджа се изгаври брутално с елитния пловдивски съдия Радослав Гидженов, видя Plovdiv24.bg. Тимът от Добрич използва официалната си страница във Фейсбук, където публикува колаж на Гидженов като футболист на столичния Септември. Реакцията на "жълто-зелените" идва след мача от последния кръг между двата тима, завършил 1:1 в Драгалевци.

Гидженов бе главен съдия, като освен, че отсъди дузпа за домакините, изтърва мача в самия му край, допускайки грозни сцени, след които показа общо 4 червени картона.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че преди време от Добруджа отново атакуваха Гидженов, а феновете на тима дори обявиха, че търсят телефона му, защото искат да го ангажират за ергенско парти.

Първият клуб, който пропищя от отсъжданията на пловдивския съдия, беше Атлетик (Куклен). "Баските" дори показаха скандално видео, в което Гидженов отменя отмени три гола в мача им срещу Марица (Милево).

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Добруджа, както и колажа с Радослав Гидженов:

ПФК Добруджа вече работи усилено по лятната селекция, а трансферна цел №1 за новия сезон е Гидженов.

Преди да бъде отправена официална оферта, клубът ще направи справка кога изтича договорът му с един от последните му "отбори“. За финализирането на евентуалната сделка ще се разчита и на съдействието на неговия мениджър от Южното Черноморие – Несебър.

Клубът се надява Съдийската комисия да прекрати съдийската му кариера, но да остане във футбола като футболист на ФК Добруджа - завинаги!

Успех на баража, надяваме се да набележим нова трансферна цел!

Очаквайте скоро нов трансфер…