|Феновете на Добруджа: Търсим телефона на Гидженов, трябва ни за едно ергенско парти
Феновете на Добруджа избухнаха срещу пловдивския рефер Радослав Гидженов заради странните му отсъждания по време на мача срещу Славия, спечелен от домакините с 3:1.
"Жълто-зелените" запалянковци обявиха, че търсят телефона на Гидженов, защото им трябва ... "за едно ергенско парти".
Припомняме, че преди време Радослав Гидженов си навлече гнева и на ръководството на третодивизионния Атлетик (Куклен), след като брутално отмени 3 гола на "баските", а футболната общественост видя действията му от скандални видео кадри.
Публикуваме без редакторска намеса позицията на феновете на Добруджа в тяхната страница във Фейсбук:
В мач с доста положения пред двете врати, дузпа Гидженка, несъществуващ фал за гол, неотсъдена игра с ръка на домакините Добруджа загуби с 3:1 от Славия.
Търсим номера на Гидженов, че ни трябва за едно ергенско парти ....
Но чак такава доУна к_*Фа не можем да си позволим...
Респект за феновете, които и в това далечно гостуване бяха зад отбора!
Само Добруджа!
