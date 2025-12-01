ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (7)
Феновете на Добруджа: Търсим телефона на Гидженов, трябва ни за едно ергенско парти
Автор: Георги Кирилов 10:12
©
Феновете на Добруджа избухнаха срещу пловдивския рефер Радослав Гидженов заради странните му отсъждания по време на мача срещу Славия, спечелен от домакините с 3:1.

"Жълто-зелените" запалянковци обявиха, че търсят телефона на Гидженов, защото им трябва ... "за едно ергенско парти".

Припомняме, че преди време Радослав Гидженов си навлече гнева и на ръководството на третодивизионния Атлетик (Куклен), след като брутално отмени 3 гола на "баските", а футболната общественост видя действията му от скандални видео кадри.

Публикуваме без редакторска намеса позицията на феновете на Добруджа в тяхната страница във Фейсбук:

В мач с доста положения пред двете врати, дузпа Гидженка, несъществуващ фал за гол, неотсъдена игра с ръка на домакините Добруджа загуби с 3:1 от Славия.

Търсим номера на Гидженов, че ни трябва за едно ергенско парти ....

Но чак такава доУна к_*Фа не можем да си позволим...

Респект за феновете, които и в това далечно гостуване бяха зад отбора!

Само Добруджа!
