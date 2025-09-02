ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболен турнир в Пловдив "Играй с добро сърце" помага на Лизавета Иванова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:31Коментари (0)224
Детски благотворителен футболен турнир "Играй с добро сърце“ ще се проведе в Пловдив от 20 до 22 септември, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Събитието е посветено на благородната кауза в подкрепа на Лизавета Иванова. Тя е жена, която на 25-годишна възраст чува страшната диагноза Множествена склероза. Вече 15 години Лизавета и нейното семейство водят борба с коварната болест. Минава през 8 курса на лечение със стволови клетки в Турция, които дават временен резултат.

Мачовете от турнира започват всеки ден от 9,00 часа в "Атрим арена" в Пловдив.

В надпреварата ще се включат отбори от различни възрасти, които ще покажат не само спортни умения, но и силата на приятелството и доброто. Вашето присъствие и подкрепа ще направят празника още по-специален и ще помогнат за сбъдването на детски усмивки. Очакваме Ви, казаха още организаторите.

Те уточниха, че турнирът "Играй с добро сърце" ще отдели средства и в помощ на Иван Михайлов - треньор от школата на Марица (Пловдив).

За записване и повече информация - Петър Кумановали 0897 417 979 и Иван Бернардов 0898 32 53 53.
