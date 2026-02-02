Бивш футболист на Ботев минава днес прегледи във френски гранд

© Олимпик Марсилия е на път да финализира трансфера на бившия футболист на Ботев (Пд) Точукву Ннади, след като е договорил всички параметри по сделката с белгийския Зюлте Варегем. Информацията разкри белгийският журналист Саша Таволиери в профила си в социалната мрежа Х.



Нигерийският национал бе част от "канарите" в периода от 2021 до 2024 година. Той бе в състава на Нигерия, който завърши трети на последното издание на Купата на африканските нации.



Очаква се днес Ннади да пристигне във Франция, за да приключи формалностите около преминаването си.



В последните седмици името на Точукву се споменаваше настойчиво и във връзка с трансфер в английския Уест Хем, но по информацията на Таволиери именно офертата на Олимпик Марсилия е получила окончателното одобрение на всички страни. Преди да парафира договора си с клуба от "Велодром“, 22-годишният халф ще трябва да премине задължителните медицински прегледи.



Ннади има сериозен опит и на международната сцена, след като преди три години взе участие на Световното първенство за младежи до 20 години. Той премина в Зюлте Варегем през януари 2024 година, след като напусна Ботев Пловдив, и постепенно се утвърди в белгийския тим.



По време на престоя си в Белгия нигериецът изигра 58 официални двубоя, в които се разписа веднъж и добави една асистенция към актива си.