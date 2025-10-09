ИЗПРАТИ НОВИНА
Наказание ли? Георги Кабаков ще свири важен мач в събота
Автор: Стойчо Генов 15:47
Съдийската комисия към БФС може и да е спряла правата на Георги Кабаков за неопределено време, но въпреки това той получи наряд от УЕФА. Пловдивчанинът ще ръководи световната квалификация между отборите на Латвия и Андора в Група "К".

Мачът е в събота от 16.00 часа на стадион "Даугава" в столицата Рига.

В екипа на Георги Кабаков има още двама пловдивчани - единият от страничните рефери е Мартин Маргаритов, а четвърти съдия ще е Радослав Гидженов.

Отговорници за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъдат Драгомир Драганов и Никола Попов.
