Наказание ли? Георги Кабаков ще свири важен мач в събота

Съдийската комисия към БФС може и да е спряла правата на Георги Кабаков за неопределено време, но въпреки това той получи наряд от УЕФА. Пловдивчанинът ще ръководи световната квалификация между отборите на Латвия и Андора в Група "К".



Мачът е в събота от 16.00 часа на стадион "Даугава" в столицата Рига.



В екипа на Георги Кабаков има още двама пловдивчани - единият от страничните рефери е Мартин Маргаритов, а четвърти съдия ще е Радослав Гидженов.



Отговорници за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъдат Драгомир Драганов и Никола Попов.