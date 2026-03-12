Сподели Сподели
Бившата звезда на Локомотив Пловдив Джовани Бариани отново ще играе в Китай, научи Plovdiv24.bg. Бразилското крило напусна досегашния си клуб Жувентуд и премина със свободен трансфер във ФК Янбиан Лонгдинг, състезаващ се в китайската Лига 1 (второ ниво на футбола в страната).

"Много се радвам, че се върнах в Китай! Очаквам един прекрасен сезон", написа Джовани в личния си профил в Инстаграм.

В новия си клуб той ще играе с №37.

Той се завръща в Китай след прекъсване от година и половина. В предишния си престой Джовани записа своя най-успешен сезон в професионалната си кариера. Той игра също в Лига 1, но за отбора на Гуанси, с който завърши на 8-о място в крайното класиране.

Бразилецът най-резултатният футболист на тима, след като отбеляза 15 гола и 3 асистенции в 31 официални мача (29 за първенство и 2 за Купата на лигата). 

След това бе изпратен с почести, а феновете го считат за най-добрия чужденец, който Гуанси някога е имал, а много от тях го наричаха "Неймар от Гуанси".