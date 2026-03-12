ЗАРЕЖДАНЕ...
Спортни журналисти избраха Николай Минков за футболист №1 на Пловдив за 2025 г.
Минков спечели убедително приза, с голяма преднина в класацията. За първото място 28-годишният национал събра общо 92 точки, с цели 59 точки повече от вратаря на Локомотив (Пловдив) Боян Милосавлиевич, който остана втори в класацията. 27-годишният страж на "черно-белите" набра 33 точки.
Припомняме, че победителят Николай Минков бе избран и от феновете на Ботев за най-добър футболист на "канарчетата“ за 2025 година, а подгласникът му - Боян Милосавлеевич, също стана "Футболист на годината“ на Локомотив при гласуването сред феновете на "черно-белите".
Третото място с 16 точки зае централният защитник на Ботев Ивайло Видев, който изпревари с 4 точки втория капитан на Локомотив Парвиз Умарбаев. 31-годишният национал на Таджикистан, който е чуждестранният футболист с най-много изиграни мачове в историята на Локомотив (Пловдив), набра 12 точки и остана на четвъртото място.
Вратарят на Ботев Даниел Наумов е пети с 10 точки в анкетата, а доскорошната звезда на "канарите“ и ново попълнение на Левски - Армстронг Око-Флекс, заема шестото място в класацията с 6 точки. Той изпревари с точка повече гръцкия защитник на Ботев Константинос Балоянис.
Осмото място е за младока Самуил Цонов, събрал 3 точки, с една повече от Тодор Неделев и Тодор Павлов. Място в класацията, с по една точка, намериха още Самуел Калу, Севи Идриз и Мартин Русков.
Общо 32 спортни журналисти от 23 медии гласуваха тази година в деветото поредно издание на анкетата "Футболист №1 на Пловдив“, като те лично дадоха своя вот за призьорите.
Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че журналисти от медията ни не участват във въпросната анкета през последните 8 години.
В номинациите на спортните журналисти победителят Николай Минков бе поставен от 29 “пишещи братя" на първото място и от двама - на второто. Боян Милосавлиевич пък в два анкетни листа бе сложен на първото място.
Анкетата се проведе за 9-а поредна година, след като през 2017-а бе възродена.
В досегашните издания на допитването на "Темпо нюз" Тодор Неделев на 2 пъти е печелил приза – през 2017 и 2018 година, а Димитър Илиев – 3 пъти поред – през 2019, 2020 и 2021 година.
През 2022 година победител в класацията стана бившият нападател на Локомотив и настоящ играч на Арда - Бирсент Карагерен, а през 2023 и 2024 г. - Ивелин Попов, който наскоро разтрогна договора си с Арда.
