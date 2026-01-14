ИЗПРАТИ НОВИНА
Курс в Пловдив ще подготвя ново поколение футболни съдии
Съдийската комисия към БФС обяви старта на нов курс за футболни съдии на национално ниво, който ще започне на 16 февруари. 

Обучението ще се провежда в четирите зони на страната:

София, Пловдив, Варна и Велико Търново

Лекциите ще бъдат организирани присъствено в офисите на зоналните съвети, като за кандидатите е осигурена и възможност за участие чрез онлайн лекции.

Целта на курса е да подготви ново поколение футболни съдии, които да бъдат включени активно в съдийската система на БФС. Участниците, които завършат успешно обучението, ще имат възможност да се включат още от пролетния полусезон в първенствата под егидата на Българския футболен съюз, уточниха от футболната ни централа.

Контакти за допълнителна информация и записване:

Пламен Божидаров, Телефон: 0889 537 303

Електронна поща: plamen.bozhidarov@bfunion.bg
Статистика: