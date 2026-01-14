Курс в Пловдив ще подготвя ново поколение футболни съдии

© Съдийската комисия към БФС обяви старта на нов курс за футболни съдии на национално ниво, който ще започне на 16 февруари.



Обучението ще се провежда в четирите зони на страната:



София, Пловдив, Варна и Велико Търново



Лекциите ще бъдат организирани присъствено в офисите на зоналните съвети, като за кандидатите е осигурена и възможност за участие чрез онлайн лекции.



Целта на курса е да подготви ново поколение футболни съдии, които да бъдат включени активно в съдийската система на БФС. Участниците, които завършат успешно обучението, ще имат възможност да се включат още от пролетния полусезон в първенствата под егидата на Българския футболен съюз, уточниха от футболната ни централа.



Контакти за допълнителна информация и записване:



Пламен Божидаров, Телефон: 0889 537 303



Електронна поща: plamen.bozhidarov@bfunion.bg