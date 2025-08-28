Бивш герой на Локо постигна исторически успех с настоящия си клуб

© Един от големите герои на Локомотив Пловдив, който преди 5 години вдигна 3 купи с черно-белите, постигна исторически успех с настоящия си клуб. Става въпрос за хърватина Йосип Томашевич, който в момента играе за елитния узбекски клуб ФК Бухара.



31-годишният защитник и неговият тим се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на Узбекистан след изразителна победа с 4:2 като гости над Буньодкор, провери Plovdiv24.bg.



Томашевич игра цял мач и се отличи с добри изяви на терена.



"Нашите момчета се бориха до последната минута на терена, показвайки своята решителност и воля. Тази победа е не само на отбора, но и на целия бухарски футбол и на вас, нашите скъпи фенове", написаха от ФК Бухара в официалния си сайт.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Йосип Томашевич изкара 5 сезона на "Лаута", записвайки 125 официални мача за Локомотив с 3 гола и 8 асистенции.



Той игра също така за отборите на Апоел Хадера (Израел), гръцките Атромитос (Атина) и Анагениси Кардица, както и румънския Оцелул (Галац).