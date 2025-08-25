Благотворителен футболен турнир в Ягодово помага на 10-годишния Димитър Миланов

© Благотворителен футболен турнир и базар ще се проведе в пловдивското село Ягодово в подкрепа на Митко Миланов.



Надпреварата ще стартира на 6 септеември от 9,00 часа на стадиона в Ягодово, а организатор е футболен клуб "Лидер“ (Ягодово).



Турнирът ще е със специалното участие на инфлуенсъра Стилян Василев, а всички събрани средства ще отидат за лечението на Митко Миланов!



10-годишното момче се бори с тежката диагноза - Остра миелоидна левкемия.



Възможен етап от лечението е трансплантация, но са необходими поне 150 000 евро.



Всеки, който има желание да помогне на Митко, може да го направи на следната сметка:



Банка :Allianz Bank



İBAN:BG25BUIN95611000739747



BİC:BUINBGSF



Получател:Фондация Павел Андреев



Основание: Димитър Милков Миланов