Благотворителен футболен турнир в Ягодово помага на 10-годишния Димитър Миланов
11:56
©
Благотворителен футболен турнир и базар ще се проведе в пловдивското село Ягодово в подкрепа на Митко Миланов.

Надпреварата ще стартира на 6 септеември от 9,00 часа на стадиона в Ягодово, а организатор е футболен клуб "Лидер“ (Ягодово).

Турнирът ще е със специалното участие на инфлуенсъра Стилян Василев, а всички събрани средства ще отидат за лечението на Митко Миланов!

10-годишното момче се бори с тежката диагноза - Остра миелоидна левкемия.

Възможен етап от лечението е трансплантация, но са необходими поне 150 000 евро. 

Всеки, който има желание да помогне на Митко, може да го направи на следната сметка:

Банка :Allianz Bank

İBAN:BG25BUIN95611000739747

BİC:BUINBGSF

Получател:Фондация Павел Андреев 

Основание: Димитър Милков Миланов
