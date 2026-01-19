ИЗПРАТИ НОВИНА
Римските "орли" с много тежка задача в Серия А днес
Автор: Георги Куситасев 10:46
© FB: S.S. Lazio
Лацио домакинства днес на Комо в последен двубой от 21-и кръг на италианската Серия "А". Мачът започва в 21:45 часа българско време на стадион "Олимпико" в Рим. 

Домакините са 9-и с 28 точки. Те бяха в серия от 4 поредни мача без успех, но в последния кръг спечелиха с 1:0 гостуването на Верона. 

Комо са 6-и с 34 пункта. Тимът, воден от Сеск Фабрегас, загуби в предходния кръг от Милан с 1:3. 

В директните срещи Комо има един успех срещу три за Лацио, но именно днешните гости стигнаха за последно до успех над столичани - 2:0 на свой терен в края на август 2025-а година.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой гостите, давайки им леко предимство. Коефициентът за техен успех е 2.80, докато този на Лацио - 2.90. Равенството в редовното време е оценено на 2.85.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за домакините е оценен на 2.85, докато евентуален триумф на  гостите е със същата ставка. Равенството е 2.95.
 Атлетик (Куклен) допусна обрат в пазарджишкото село Лесичево
 Не е шега! Сейнт Китс и Невис и Соломонови острови - екзотични контроли на България
 Локомотив Пловдив запази 4-ото място в НБЛ след 10-а победа
 Левски (Карлово) победи Локо U18 в Пловдив, следващият спаринг е срещу Марица
 Кметът на Манчестър награди Елизара Янева, пловдивчанката записа личен рекорд
