ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (15)
Байерн ще дебне да счупи каръка в най-голямото дерби в Германия
Автор: Александър Антонов 11:19Коментари (0)131
© X: Sky Sport
Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в "Дер Класикер" - най-голямото дерби в Германия. Двубоят е от седмия кръг на Бундеслигата и започва днес в 19,30 часа на "Алианц Арена" в Мюнхен.

Домакините са първи в таблицата, имащи пълен брой от 18 точки след 6 поредни победи. Головата им разлика също е най-добра от всички - 25:3. Те имаха само един труден мач - при гостуването на Аугсбург - 3:2. Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джонас Урбиг и Йосип Станишич продължават възстановяването си от различни травми, а Рафаел Герейро е под въпрос. Баварците са в негативна серия от 3 поредни двубоя без успех над именития си противник - две равенства и поражение.

Борусия е втори в подреждането с 14 точки. "Вестфалци" също нямат загуба от началото на сезона, но са с две ремита. Головата им разлика е 12:4. Преди паузата за националните отбори, съставът приключи 1:1 срещу третия РБ Лайпциг у дома. Аарон Анселмино, Емре Джан и Жулиен Дюранвил са в лазарета и няма да играят днес.

Миналият сезон Байерн и Борусия записаха две равенства: 1:1 в Дортмунд и 2:2 в Мюнхен.

Шансът за Байерн според Palmsbet.com e 1.35, равенството се котира на 5.66, а двойката - 7.50. Според Bethub.bg победата срещу името на баварците е възможна при 1.38, ремито - на 5.75, а победа за Борусия - 8.75.
Още по темата: общо новини по темата: 414
16.10.2025
15.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
предишна страница [ 1/69 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Звезда на Локомотив: Дербито с Ботев винаги е в нашите глави
 Петър Стоянов: От дете съм се радвал на Зехтински, той е емблема на Ботев
 Душан Косич: Справяме се добре и затова сме на тази позиция в класирането
 Стоичков видя изразителна победа на Марица в Пловдив, остана доволен
 Вълшебни първи 20 минути за Локо, 3 гола и завръщане в Топ 3
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: