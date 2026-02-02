Защитник, изиграл 27 мача в професионалния футбол за Ботев, подписа с друг наш клуб

© Бивш защитник на Ботев (Пловдив) изиграл общо 27 мача в професионалния футбол с жълто-черната фланелка, ще продължи кариерата си във втородивизионния Пирин (Благоевград). Става въпрос за 20-годишния Мирослав Георгиев.



Ето как младокът бе представен от ръководството на "орлетата":



Георгиев е висок 192 см. бранител, обучен в школа в Барселона, където преминава ключовия етап от ранното си развитие. Там той изгражда игрова култура, ориентация и дисциплина – основа, която ясно личи в начина му на игра.



След завръщането си в България защитава цветовете на втория отбор на Ботев Пловдив и прави дебют за мъжкия тим. Силата му е във въздушните единоборства и стабилното позициониране – качества, които дават допълнителна увереност в центъра на защитата.



Мирослав Георгиев пристига в Пирин като свободен агент и подписва договор с клуба, добавяйки дългосрочна опция и потенциал за развитие в дефанзивната линия.



Млад, подготвен и с профил, който пасва на визията на "орлетата“.



Добре дошъл в Благоевград, Мирослав.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Мирослав Георгиев е роден на 19 октомври 2005 г. и играе както централен, така и като десен защитник. Има 25 мача във Втора лига с втория отбор на Ботев (Пд), както и два двубоя за представителния тим на "канарите" в Първа лига - при победата над Локомотив София с 2:1 и домакинска загуба от Арда с 0:3.