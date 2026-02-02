ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Защитник, изиграл 27 мача в професионалния футбол за Ботев, подписа с друг наш клуб
Автор: Стойчо Генов 14:28Коментари (0)383
©
Бивш защитник на Ботев (Пловдив) изиграл общо 27 мача в професионалния футбол с жълто-черната фланелка, ще продължи кариерата си във втородивизионния Пирин (Благоевград). Става въпрос за 20-годишния Мирослав Георгиев.

Ето как младокът бе представен от ръководството на "орлетата":

Георгиев е висок 192 см. бранител, обучен в школа в Барселона, където преминава ключовия етап от ранното си развитие. Там той изгражда игрова култура, ориентация и дисциплина – основа, която ясно личи в начина му на игра.

След завръщането си в България защитава цветовете на втория отбор на Ботев Пловдив и прави дебют за мъжкия тим. Силата му е във въздушните единоборства и стабилното позициониране – качества, които дават допълнителна увереност в центъра на защитата.

Мирослав Георгиев пристига в Пирин като свободен агент и подписва договор с клуба, добавяйки дългосрочна опция и потенциал за развитие в дефанзивната линия.

Млад, подготвен и с профил, който пасва на визията на "орлетата“.

Добре дошъл в Благоевград, Мирослав.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Мирослав Георгиев е роден на 19 октомври 2005 г. и играе както централен, така и като десен защитник. Има 25 мача във Втора лига с втория отбор на Ботев (Пд), както и два двубоя за представителния тим на "канарите" в Първа лига - при победата над Локомотив София с 2:1 и домакинска загуба от Арда с 0:3.
Още по темата: общо новини по темата: 476
02.02.2026
30.01.2026
30.01.2026
30.01.2026
28.01.2026
27.01.2026
предишна страница [ 1/80 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Прецедент! БФС с извънредно решение за Око-Флекс
 Конкуренти в бизнеса, но рамо до рамо в името на обща кауза
 ПФК Ботев стартира нова кампания, касаеща деца между 5 и 14 години
 Бивш футболист на Ботев минава днес прегледи във френски гранд
 Ботев разгроми Севлиево с 4 гола за половин час в последната си контрола
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: