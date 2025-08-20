|
|18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда
Най-достоверният източник за цените на футболистите по цял свят е порталът transfermarkt. От специализирания сайт посочват, че вече има цели 18 играчи в света, задминали цената от 100 милиона евро.
Напомняме, че първата година, в която футболист успя да достигне цената от 100 милиона евро беше през 2010, когато Лионел Меси успя да ги надхвървли.
Ламин Ямал пък стана първият футболист с трансферна цена 200 млн. евро. Любопитно е, че само преди три години 18-годишният испанец дори нямаше трансферна цена.
Вижте останалите 17 играчи, които са оценявани като най-добрите в света и надхвърлящи 100 милиона евро. Интересното е, че най-сериозният претендент за златната топка Усман Дембеле не попада сред тях. Французинът е едва на 25то място по трансферна цена, която варира около 95 милиона евро.
Ето и цялата класация:
1. Ламин Ямал – €200.00m
2. Джуд Белингам – €180.00m
3. Ерлинг Холанд – €180.00m
4. Килиан Мбапе – €180.00m
5. Винисиус Жуниор – €170.00m
6. Букайо Сака – €150.00m
7. Педри – €140.00m
8. Флориан Вирц – €140.00m
9. Джамал Мусиала – €140.00m
10. Федерико Валверде – €130.00m
11. Коул Палмър – €120.00m
12. Деклан Райс – €120.00m
13. Александър Исак – €120.00m
14. Родри – €110.00m
15. Хулиан Алварес – €100.00m
16. Майкъл Олисе – €100.00m
17. Алексис МакАлистър – €100.00m
18. Фил Фодън – €100.00m
