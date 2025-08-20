ИЗПРАТИ НОВИНА
18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда
Автор: Георги Куситасев 09:20
© Facebook: FC Barcelona
Най-достоверният източник за цените на футболистите по цял свят е порталът transfermarkt. От специализирания сайт посочват, че вече има цели 18 играчи в света, задминали цената от 100 милиона евро.

Напомняме, че първата година, в която футболист успя да достигне цената от 100 милиона евро беше през 2010, когато Лионел Меси успя да ги надхвървли.

Ламин Ямал пък стана първият футболист с трансферна цена 200 млн. евро. Любопитно е, че само преди три години 18-годишният испанец дори нямаше трансферна цена.

Вижте останалите 17 играчи, които са оценявани като най-добрите в света и надхвърлящи 100 милиона евро. Интересното е, че най-сериозният претендент за златната топка Усман Дембеле не попада сред тях. Французинът е едва на 25то място по трансферна цена, която варира около 95 милиона евро.

Ето и цялата класация:

1. Ламин Ямал – €200.00m

2. Джуд Белингам – €180.00m

3. Ерлинг Холанд – €180.00m

4. Килиан Мбапе – €180.00m

5. Винисиус Жуниор – €170.00m

6. Букайо Сака – €150.00m

7. Педри – €140.00m

8. Флориан Вирц – €140.00m

9. Джамал Мусиала – €140.00m

10. Федерико Валверде – €130.00m

11. Коул Палмър – €120.00m

12. Деклан Райс – €120.00m

13. Александър Исак – €120.00m

14. Родри – €110.00m

15. Хулиан Алварес – €100.00m

16. Майкъл Олисе – €100.00m

17. Алексис МакАлистър – €100.00m

18. Фил Фодън – €100.00m
