18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда

© Facebook: FC Barcelona Най-достоверният източник за цените на футболистите по цял свят е порталът transfermarkt. От специализирания сайт посочват, че вече има цели 18 играчи в света, задминали цената от 100 милиона евро.



Напомняме, че първата година, в която футболист успя да достигне цената от 100 милиона евро беше през 2010, когато Лионел Меси успя да ги надхвървли.



Ламин Ямал пък стана първият футболист с трансферна цена 200 млн. евро. Любопитно е, че само преди три години 18-годишният испанец дори нямаше трансферна цена.



Вижте останалите 17 играчи, които са оценявани като най-добрите в света и надхвърлящи 100 милиона евро. Интересното е, че най-сериозният претендент за златната топка Усман Дембеле не попада сред тях. Французинът е едва на 25то място по трансферна цена, която варира около 95 милиона евро.



Ето и цялата класация:



1. Ламин Ямал – €200.00m



2. Джуд Белингам – €180.00m



3. Ерлинг Холанд – €180.00m



4. Килиан Мбапе – €180.00m



5. Винисиус Жуниор – €170.00m



6. Букайо Сака – €150.00m



7. Педри – €140.00m



8. Флориан Вирц – €140.00m



9. Джамал Мусиала – €140.00m



10. Федерико Валверде – €130.00m



11. Коул Палмър – €120.00m



12. Деклан Райс – €120.00m



13. Александър Исак – €120.00m



14. Родри – €110.00m



15. Хулиан Алварес – €100.00m



16. Майкъл Олисе – €100.00m



17. Алексис МакАлистър – €100.00m



18. Фил Фодън – €100.00m