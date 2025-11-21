Попето се самопредложи на руски гранд: Би било чудесно, познавам средата

© Plovdiv24.bg Бившият капитан на Ботев (Пд) Ивелин Попов потвърди намерението си да сложи край на състезателната си кариера във футбола през лятото. Атакуващият халф избра да обяви оттеглянето си от футбола пред руската медия "РБ Спорт" и призна, че вижда бъдещето си като спортен директор.



38-годишният бивш национал в момента носи фланелката на Арда, а в Русия е играл за пет клуба - Спартак Москва, Кубан, Ростов, Рубин и Сочи.



"Това лято приключвам със сигурност. Карам треньорски курсове, но бих искал да се пробвам като спортен директор в бъдеще. Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Готов съм да обмисля възможността. Познавам средата, запознат съм с морала на феновете и би било чудесно за мен, ако ми бъде направено такова предложение", заяви Попов.