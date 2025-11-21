ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Попето се самопредложи на руски гранд: Би било чудесно, познавам средата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:39Коментари (0)315
© Plovdiv24.bg
Бившият капитан на Ботев (Пд) Ивелин Попов потвърди намерението си да сложи край на състезателната си кариера във футбола през лятото. Атакуващият халф избра да обяви оттеглянето си от футбола пред руската медия "РБ Спорт" и призна, че вижда бъдещето си като спортен директор.

38-годишният бивш национал в момента носи фланелката на Арда, а в Русия е играл за пет клуба - Спартак Москва, Кубан, Ростов, Рубин и Сочи.

"Това лято приключвам със сигурност. Карам треньорски курсове, но бих искал да се пробвам като спортен директор в бъдеще. Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Готов съм да обмисля възможността. Познавам средата, запознат съм с морала на феновете и би било чудесно за мен, ако ми бъде направено такова предложение", заяви Попов.
Още по темата: общо новини по темата: 429
17.11.2025
14.11.2025
13.11.2025
10.11.2025
10.11.2025
05.11.2025
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честит рожден ден на Голмайстор №3 в историята на Ботев
 Димитър Димитров притеснен от състоянието на Ботев, промените са наложителни
 ПФК Ботев: В трудни моменти се разбира кой стои зад теб истински
 Андрей Йорданов: Ботев винаги трябва да е в Топ 3! Това е реалистична цел, изоставането ни не е голямо
 Скандали и анулиран мач срещу Стоичков, но Херо никога не е побеждавал ЦСКА като гост
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: