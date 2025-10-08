ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (12)
БФС заплаши два клуба с отнемане на лиценз, имат на разположение само 2 седмици
Автор: Стойчо Генов 12:00Коментари (0)546
©
Лицензионната комисия към БФС направи важно съобщение, касаещо сериозни финансови проблеми в два професионални клуба.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното становище от футболната ни централа:

На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието се свика във връзка с издаването на условен лиценз на ФК "Спартак 1918“, гр. Варна и ПФК "Пирин 22“ АД, гр. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП).

Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба.

От страна на ПФК "Пирин 22“ АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков – изпълнителен директор на клуба, a ФК "Спартак 1918“, гр. Варна не изпрати представител.

На проведената среща, Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез и-мейл и ФК "Спартак 1918“, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно "Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“.

В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на ФК "Спартак 1918“ и ПФК "Пирин 22“ АД за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет.
