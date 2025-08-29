© виж галерията Левски не успя да сътвори чудо и приключи с участието си в европейските клубни турнири, след като отстъпи на АЗ Алкмаар с общ резултат 1:6 в двата мача.



"Сините" обаче впечатлиха света с... агитка. В Нидерландия тимът бе подкрепян от 1000 привърженици. Сред тях бе и един дядо, който впечатли света.



Мъжът в напреднала възраст бе сниман и качен в известна страница във Фейсбук за ултрас култура. На кадрите се вижда, че той е с фланелка на Левски, носи бастун и искрено преживява емоциите.



От коментарите под двете снимки става ясно, че дядото-левскар живее в Германия и е пътувал специално за мача. Той е на 85 години.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.