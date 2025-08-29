ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (12)
Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (0)1014
©
виж галерията
Левски не успя да сътвори чудо и приключи с участието си в европейските клубни турнири, след като отстъпи на АЗ Алкмаар с общ резултат 1:6 в двата мача.

"Сините" обаче впечатлиха света с... агитка. В Нидерландия тимът бе подкрепян от 1000 привърженици. Сред тях бе и един дядо, който впечатли света.

Мъжът в напреднала възраст бе сниман и качен в известна страница във Фейсбук за ултрас култура. На кадрите се вижда, че той е с фланелка на Левски, носи бастун и искрено преживява емоциите. 

От коментарите под двете снимки става ясно, че дядото-левскар живее в Германия и е пътувал специално за мача. Той е на 85 години.

Още по темата: общо новини по темата: 395
29.08.2025
28.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
25.08.2025
предишна страница [ 1/66 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Двама от талантите на Ботев ще играят срещу Борусия (Дортмунд)
 Най-голямата легенда на Спартак продължава да живее в сърцата на хората, дори далече от Пловдив
 Моуриньо вече е безработен! Уволниха го след издънката в Лисабон
 Марица с похвална инициатива за юношите на клуба
 Юношите на Локомотив победиха Арда на "Лаута"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: